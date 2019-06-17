التعليم العالي: مستشفى أبوالريش تستقبل 2000 مريض يوميًا بالعيادات الخارجية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:22 ص
هدى عبدالرازق
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أوضحت وزارة التعليم العالي، أن مستشفى أبو الريش تخدم قطاع كبير من المرضى، حيث أنها أول مستشفى تخصصية تقدم خدمات فريدة للأطفال.
وأشارت، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أبو الريش منذ إنشائها في 1983 وهى تعالج ملايين من المرضى المصريين، موضحة أن مستشفى الأطفال الياباني بها 450 سرير، و128 سرير عناية مركزة.
وقالت إنه يتردد 2000 طفل مريض على العيادة الخارجية لمستشفى الأطفال الياباني يوميًا، ويجرى بها 15 ألف عملية سنويا.
وأشارت، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أبو الريش منذ إنشائها في 1983 وهى تعالج ملايين من المرضى المصريين، موضحة أن مستشفى الأطفال الياباني بها 450 سرير، و128 سرير عناية مركزة.
وقالت إنه يتردد 2000 طفل مريض على العيادة الخارجية لمستشفى الأطفال الياباني يوميًا، ويجرى بها 15 ألف عملية سنويا.
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