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صندوق "العشوائيات": الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في 2021

الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:32 ص
صندوق العشوائيات: الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في 2021
المهندس خالد صديق
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أمنية فوزي
 
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في عام 2021، موضحًا أن مدة العمل على مثلث ماسبيرو في عامين ونصف.

وأعلن "صديق"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، عن أن غدًا بداية التسكين في روضة السيدة زينب.

وتابع: "نقوم بتطوير الحياة بصفة عامة، هدفنا الرئيسي هو سكن يليق بالمواطن المصري".
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