صندوق "العشوائيات": الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في 2021

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في عام 2021، موضحًا أن مدة العمل على مثلث ماسبيرو في عامين ونصف.



وأعلن "صديق"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، عن أن غدًا بداية التسكين في روضة السيدة زينب.



وتابع: "نقوم بتطوير الحياة بصفة عامة، هدفنا الرئيسي هو سكن يليق بالمواطن المصري".

