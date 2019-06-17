صديق: الإعلان عن القضاء على العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2019

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم بدأوا بخطة للقضاء على العشوائيات بداية من عام 2019، لافتًا إلى أنهم وضعوا خريطة قومية في البداية.



وأضاف "صديق"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جميع الجهود تكاتفت في ملف القضاء على العشوئيات وليس الصندوق فقط.



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن القضاء على العشوائيات غير الآمنة في نهاية 2019، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 192 منطقة عشوائية حتى الآن، ويتبقى 165 منطقة جار العمل فيهم، وسيتم الانتهاء منهم بنهاية 2019.

