اياد نصار: محظوظ بمشاركتي في "الممر".. ولم أتعاطف مع دور الضابط الإسرائيلي
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:59 ص
مريم الشريف
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أكد الفنان إياد نصار، أنه حاول فهم شخصية الضابط الإسرائيلي التي قدمها خلال فيلم "الممر"، بقدر الإمكان، وبخاصة أنه صعب التعاطف مع شخصية مثلها.
وأضاف "نصار" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، قائلا: "مفيش ممثل خارج إطار المخرج، ولذلك جلست مع شريف عرفة أكثر من جلسة لصياغة الشخصية، المتمثلة فى ضابط إسرائيلي مصاب بحالة غرور".
وعبر إياد نصار، عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها حول الفيلم، لافتًا إلى أنه محظوظ بأن يكون ضمن أعماله الفنية فيلم مثل "الممر".
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