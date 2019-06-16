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أديب عن عرض رأس توت عنخ آمون في مزاد بلندن: تاريخ الأمم لا يكيل بالاسترليني

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:47 م
أديب عن عرض رأس توت عنخ آمون في مزاد بلندن: تاريخ الأمم لا يكيل بالاسترليني
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن رأس توت عنخ آمون، وقطع آثرية أخرى ضمن كتالوج البيع بصالة كريستيز الإنجليزية للمزادات، معقبا: "أنها فضيحة تاريخية".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن تاريخ الأمم لا يكيل بالاسترليني، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتدخل اليونسكو، وتتحرك وزارتي الثقافة والآثار بصورة أكبر.

وأشار إلى أن الوقت ضيق، ولكن لا يجوز بيع التاريخ المصري داخل غرفة مكيفة بهذا الشكل، معتبرا أن إيقاف هذا المزاد من أكبر التحديات منذ أيام سخم كا، مقترحا أن يكون هناك وقفة احتجاجية أمام صالة المزادات لمنع عقد المزاد.
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