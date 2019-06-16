الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في البلاد دون حل الميليشيات
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:35 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، إن البند الرئيسي من اتفاق الصخيرات لم ينفذ وهو حل الميليشيات المسلحة في الداخل الليبي.
وأضاف الثني أن مبادرة السراج ذر للرماد في العيون وهي محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس
عبد الله الثني لسكاي نيوز عربية: "لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل الميليشيات، وفقا لسكاي نيوز عربية".
وتابع معركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت، والجيش ثبت سيطرته على جميع المواقع التي طرد منها الميليشيات خلال معركة طرابلس.
وأكد أن السراج ليس صاحب قرار وسلطة حقيقية، مضيفا أن ميليشيات طرابلس ليس لديها حاضنة اجتماعية، ومعركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت.
Advertisements
المزيد عن: مبادرة السراج قيام دولت المليشيات الحكومة الليبية
- سكاى نيوز: من سوريا إلى ليبيا واليمن.. دور "مشبوه" للأمم المتحدة
- عاجل.. متحدث الجيش الليبي: معركة طرابلس ستكشف حقيقة دور رئيس الحكومة
- عاجل.. متحدث الجيش الليبي: تجاوزنا مرحلة التصريحات وعملية "طوفان الكرامة" مستمرة في طرابلس
- متحدث الجيش الليبي: رئيس حكومة الوفاق لم يكن شريكا من أجل السلام بل ذهب إلى تركيا وقطر ليقابل الإخوان الإرهابية (فيديو)
- ضربة جوية ثانية تستهدف الميليشيات في مطار طرابلس
- الجيش الليبي يقصف معسكرا تابعا للميليشيات شرق طرابلس
- السراج يعتزم تخصيص مليار دولار لدعم الميليشيات
- السراج يعتزم تخصيص مليار دولار لدعم الميليشيات
- عاجل.. الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل المليشيات