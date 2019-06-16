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حريق يلتهم شونة أقماح بأسيوط

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:24 م
حريق يلتهم شونة أقماح بأسيوط
صورة أرشيفية
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سحر فاروق الحمداني
 
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التهمت النيران شونة أقماح بمركز أبو تيج بأسيوط، وتمكنت الحماية المدنية والمطافىء من اخماد النيران وجار التحري عن ملابسات الحريق وأسباب نشوبه.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بشونة أقماح والتهام النيران محتويات الشونة دون معرفة الأسباب.

انتقلت قوة من قسم الشرطة وسيارة المطافئ وتم السيطرة على الحريق واخماده بمساعدة الأهالي واسفر الحريق عن تلف واحتراق محتويات الشونة من اقماح دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الاجراءات القانونية والتحري لمعرفة ملابسات الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمه.
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