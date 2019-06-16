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"شلتوت" تكشف عن إحصائية صادمة لمصابي مرض السكري داخل مصر

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:23 م
شلتوت تكشف عن إحصائية صادمة لمصابي مرض السكري داخل مصر
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داليا الحسين
 
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كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، رئيس الجمعية العربية لمرضى السكر، عن وجود 8 ملايين مواطن مصرى مصابين بمرض السكري وفقًا لإحصائيات عام 2017.

وأضافت "شلتوت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"،مساء الأحد أن الجمعية العربية تنتظر الإحصائيات الجديدة التي ستسفر عنها نتائج حملة 100 مليون صحة.

وأشارت إلى أن نسبة المصابين بهذا المرض كبيرة جدا بسبب العادات السيئة فى تناول الغذاء، بالإضافة إلى نقص ثقافة الغذاء عند المصريين، بمعنى أنه لا يوجد وعى عند معظم المصريين بعدد السعرات الحرارية الموجودة في الوجبة.

وأكدت رئيس الجمعية العربية لمرضى السكر على ضرورة نشر ثقافة الغذاء فضلًا عن ممارسة الرياضة التى تساعد على الوقاية والعلاج من هذا المرض.
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