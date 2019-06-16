عمرو أديب: العلاقات المصرية مع الجانبين السعودي والإماراتي واضحة وقوية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أكدت خلال العشرة أيام الأخيرة أكثر من 6 مرات أن أمن الخليج هو جزء من الأمن المصري.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العلاقات المصرية مع الجانبين السعودي والإماراتي واضحة، وقوية، مضيفا: "مصر لا تقول كلام طق حنك فيما يتعلق بعلاقاتها مع الخليج".



