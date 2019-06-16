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عمرو أديب: العلاقات المصرية مع الجانبين السعودي والإماراتي واضحة وقوية

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:21 م
عمرو أديب: العلاقات المصرية مع الجانبين السعودي والإماراتي واضحة وقوية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أكدت خلال العشرة أيام الأخيرة أكثر من 6 مرات أن أمن الخليج هو جزء من الأمن المصري.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العلاقات المصرية مع الجانبين السعودي والإماراتي واضحة، وقوية، مضيفا: "مصر لا تقول كلام طق حنك فيما يتعلق بعلاقاتها مع الخليج".

وأضاف أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأشقائه العرب، وكلمة "مسافة السكة" التي صرح بها الرئيس عن علاقة مصر بدول الخليج ليست منسية.
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