طفل مصري يطلب قميص محمد صلاح فى مباراة مصر ضد غينيا

رفع أحد الأطفال لافتة في ملعب "برج العرب" الذى يستضيف حاليا مواجهة منتخب مصر أمام غينيا، استعدادا لمواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام على أرض مصر.





وكتب الطفل على اللافتة: "أنا أحبك ياصلاح .. أريد قميصك الخاص أرجوك" .



