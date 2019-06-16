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طفل مصري يطلب قميص محمد صلاح فى مباراة مصر ضد غينيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:16 م
طفل مصري يطلب قميص محمد صلاح فى مباراة مصر ضد غينيا
لافتة الطفل المصري
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مصطفى صابر
 
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رفع أحد الأطفال لافتة في ملعب "برج العرب" الذى يستضيف حاليا مواجهة منتخب مصر أمام غينيا، استعدادا لمواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام على أرض مصر. 

وكتب الطفل على اللافتة: "أنا أحبك ياصلاح .. أريد قميصك الخاص أرجوك" .

يذكر أن المنتخب المصري فاز في مباراة ودية امام تنزانيا بنتيجة هدف بدون مقابل، أحرزه أحمد المحمدي قائد الفريق.
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المزيد عن: مصر وغينيا كاس الامم الافريقية طفل يطلب قميص محمد صلاح بطولة كأس الإمم الإفريقية
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