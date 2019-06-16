لقاء الخميسي تغازل جمهورها بإطلالة جريئة (صورة)

وتلقت "لقاء"، عددًا من التعليقات الإيجابية على الصورة، التي ظهرت بها بأنوثة طاغية، وهو ما قاله عدد من متابعيها، فضلًا عن إعجابهم بالفستان، ومنها: "جميلة والفستان شيك وتحفه".





وخرجت لقاء الخميسى هذا العام من السباق الرمضانى وفضلت الحصول على إجازة.



