لقاء الخميسي تغازل جمهورها بإطلالة جريئة (صورة)
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:47 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها على أحد الشواطئ.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان لقاء الخميسي فن ضأن شاهد الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
- "فستان" نيرمين الفقي العاري يثير الجدل
- إطلالة جريئة لقمر اللبنانية في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
- جولة مع الفنانين.. نجلة محمد رمضان ترقص على "أنا مافيا"
- كارول سماحة تغازل جمهورها بإطلالة بدون "مكياج" (صورة)
- جولة مع الفنانين.. محمد صبحي يحذر من صفحة تنتحل شخصيته
- جولة مع الفنانين.. أصالة تكشف عن حملها لـ 3 جنسيات
- ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة جديدة (صور)
- دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)