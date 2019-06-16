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لقاء الخميسي تغازل جمهورها بإطلالة جريئة (صورة)

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:47 م
لقاء الخميسي تغازل جمهورها بإطلالة جريئة (صورة)
لقاء الخميسي
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها على أحد الشواطئ.

وتلقت "لقاء"، عددًا من التعليقات الإيجابية على الصورة، التي ظهرت بها بأنوثة طاغية، وهو ما قاله عدد من متابعيها، فضلًا عن إعجابهم بالفستان، ومنها: "جميلة والفستان شيك وتحفه". 

وخرجت لقاء الخميسى هذا العام من السباق الرمضانى وفضلت الحصول على إجازة. 


يذكر أن لقاء الخميسى قامت بعدد من الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة ولعل أبرزها مسلسل "الزوجة الرابعة" مع الفنان مصطفى شعبان.

لقاء الخميسي تغازل جمهورها بإطلالة جريئة (صورة)
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