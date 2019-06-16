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لوكسمبرج تبحث زيادة التعاون في الصيرفة الإسلامية مع الإمارات

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:38 م
لوكسمبرج تبحث زيادة التعاون في الصيرفة الإسلامية مع الإمارات
اثناء اللقاء
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وكالات
 
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استقبل عبيد حميد الطاير وزير الشؤون المالية بالإمارات، بيير غرامينيا وزير مالية لوكسمبورج .

وعلى هامش هذا الاجتماع، تناقش الوزيران حول تعزيز وتقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية الهامة التي تربط الدولتين، إلى جانب تقوية أواصر التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية، طبقاً لبيان وزارة المالية الإماراتية.


وأكد الوزير الإماراتي مشاركة دوقية لوكسمبورج في دبي إكسبو 2020.

وفي ذات السياق، قال غرامينيا: "ستقدم الدوقية دعوة لرجال الأعمال الإماراتيين لزيارة دار التكنولوجيا المالية في لوكسمبورغ FinTech House، التي تتكون من 60 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية متعددة الأغراض".
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