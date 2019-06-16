ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بأحد العقارات في الغردقة دون إصابات

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:35 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بأحد العقارات في الغردقة دون إصابات
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
سيطرت الحماية المدنية على حريق شب في أحد العقارات في شارع الحجاز بالغردقة أمام موقف البيجو دون إصابات؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات في شارع الحجاز أمام موقف البيجو بمدينة الغردقة؛ على الفور تم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية و2 إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وقال مصدر إن الحريق بالدور الأول علوي في هذا العقار المكون من 5 طوابق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب
-
x
18:00
-
زامبيا
السنغال
-
x
19:45
-
نيجيريا
تنزانيا
-
x
20:00
-
زيمبابوي
الجزائر
-
x
20:00
-
مالي
مصر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر