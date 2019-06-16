الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بأحد العقارات في الغردقة دون إصابات
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:35 م
محمد طه
Advertisements
Advertisements
سيطرت الحماية المدنية على حريق شب في أحد العقارات في شارع الحجاز بالغردقة أمام موقف البيجو دون إصابات؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات في شارع الحجاز أمام موقف البيجو بمدينة الغردقة؛ على الفور تم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية و2 إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.
وقال مصدر إن الحريق بالدور الأول علوي في هذا العقار المكون من 5 طوابق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.
Advertisements