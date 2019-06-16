الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بأحد العقارات في الغردقة دون إصابات

سيطرت الحماية المدنية على حريق شب في أحد العقارات في شارع الحجاز بالغردقة أمام موقف البيجو دون إصابات؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات في شارع الحجاز أمام موقف البيجو بمدينة الغردقة؛ على الفور تم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية و2 إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.



