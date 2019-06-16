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9 % ترجع في حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:29 م
9 % ترجع في حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
ارشيفية
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وكالات
 
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تراجع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9% خلال  الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 على أساس سنوي.

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع الدول الخليجية نحو 28.15  مليار ريال (7.5 مليار دولار) منذ بداية 2019 وحتى شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ31 مليار ريال (8.25 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام 2018.
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