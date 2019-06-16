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الجيش الأمريكي: إيران ساعدت الحوثيين في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة باليمن

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:25 م
الجيش الأمريكي: إيران ساعدت الحوثيين في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة باليمن
الجيش الأمريكي
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وكالات
 
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اتهم الجيش الأمريكي، اليوم، إيران بمساعدة ميليشيات الحوثي الإرهابية في إسقاط طائرة مسيرة تابعة للولايات لمتحدة باليمن.


و ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن الحوثيين في اليمن أسقطوا في الآونة الأخيرة و بمساعدة إيران طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأمريكية.


وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الارتفاع الذي أسقطت فيه الطائرة المسيرة (إم.كيو-9) في السادس من يونيو مثل تحسنا عن قدرات الحوثيين السابقة، وهي حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.


وأشار براون كذلك إلى أنه في واقعة منفصلة في 13 يونيو  حاولت إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أخرى فوق خليج عمان في مسعىلعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على كوكوكا كاريدجس، إحدى ناقلتي نفط تعرضا لهجمات يوم الخميس.

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