سلطنة عمان تعلن عن رسوم الحصول على الجنسية والتنازل عنها
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:22 م
وكالات
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أصدرت وزارة الداخلية العُمانية اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية الصادر بمرسوم سلطاني، محددة فيه قيمة رسوم طلب الحصول على الجنسية استناداً لقانون الجنسية العُمانية.
وأصدر اللائحة وزير الداخلية وحدد فيها رسوم قيمتها 600 ريال عُماني لطلب الحصول على الجنسية العمانية، و200 ريال عُماني لطلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها.
وحدد حمود بن فيصل البوسعيدي رسم قيمته 300 ريال لطلب الحصول على الجنسية العمانية لزوجة أو أرملة أو مطلقة العماني الأجنبية، وللقصر من أم عمانية.
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