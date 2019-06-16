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إسرائيل تخطط لمنع أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:06 م
إسرائيل تخطط لمنع أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس
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وكالات
 
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يتجه وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس، ويقضى بالسجن 3 أعوام لمن يشارك، أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأحد، أن أردان أصدر تعليمات منذ ثلاثة أشهر تقريباً، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان رسمي أن النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية في جزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد، أن جهاز أمن الاحتلال أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، وبحث "تزايد نشاط السلطة" في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وبعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الخطوتان الي رفضتهما القيادة الفلسطينية رفضهما.

واعتبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المداولات أن "الحكومة الفلسطينية صعدت الأنشطة في شرقي المدينة، بمحاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين ممثلين عنها".
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