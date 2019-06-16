ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طريقة تحضير سلطة تركية بالجوز

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:51 م
طريقة تحضير سلطة تركية بالجوز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مقادير سلطة تركية بالجوز
- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية) 
- الجوز : 40 غراماً 
- الذرة : 30 غراماً 
- زبيب : 25 غراماً 
- الرمان : 70 غم 
- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان) 
- زيت الزيتون : حسب الرغبة 
- عصير الليمون : حسب الرغبة 
- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة) 

طريقة تحضير سلطة تركية بالجوز
1. اخلطي الخضار مع الصلصة في وعاء.

2. ضعي السلطة في طبق للتقديم.

3. أضيفي واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان).

4. قطعي الطماطم إلى أرباع.

5. رشي صلصة الرمان ثم قدميها.

 
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر