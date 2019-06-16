مقادير سلطة تركية بالجوز

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)





طريقة تحضير سلطة تركية بالجوز

1. اخلطي الخضار مع الصلصة في وعاء.





2. ضعي السلطة في طبق للتقديم.





3. أضيفي واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان).





4. قطعي الطماطم إلى أرباع.





5. رشي صلصة الرمان ثم قدميها.



