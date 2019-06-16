ميناء دمياط يستقبل 9 ألاف طن من "البليت"
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:28 م
الفجر الاقتصادي
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة .
و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3873 طن .
في حين غادر عدد 939 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51725 من البضائع العامة منها عدد 133 سيارة نقل محملة بـ 7382 طن قمح .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106694، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46601 طنا .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13346 طن سوبر فوسفات و 3266 طن يوريا و 15600 طن ملح.
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 206 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 281 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1617 حاوية مكافئة .
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2500 طن حديد و 1176 طن خشب زان و 10300 طن خردة و 18466 طن أرز و 9103 طن بليت و 22000 طن ذرة .
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