مدرب المصري يكشف موقفه من ضم شيكابالا

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن موقفهم بشأن ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك في الموسم المقبل.





وقال حمد في تصريحات خاصة "لم نحسم بعد قائمة الراحلين والصفقات الجديدة في الفريق وبالتأكيد شيكابالا لاعب مهم ويمتلك خبرات عالية".





وأضاف "كان لدينا رغبة في ضم شيكابالا خلال يناير الماضي لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية".



