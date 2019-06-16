مدرب المصري يكشف موقفه من ضم شيكابالا
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:23 م
هاني عصام
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كشف حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن موقفهم بشأن ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك في الموسم المقبل.
وقال حمد في تصريحات خاصة "لم نحسم بعد قائمة الراحلين والصفقات الجديدة في الفريق وبالتأكيد شيكابالا لاعب مهم ويمتلك خبرات عالية".
وأضاف "كان لدينا رغبة في ضم شيكابالا خلال يناير الماضي لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية".
وشدد على أن شيكابالا لاعب مهم وحال وجود مرونة مالية من إدارة الزمالك فباب النادي المصري مفتوح أمامه للحصول على خدماته.
وواصل "سيتم حسم قائمة الراحلين والصفقات الجديدة للفريق خلال الساعات المقبلة بشكل نهائي".
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