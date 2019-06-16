لقاء منتظر بين بوتين وترامب عشية قمة الـ20 في اليابان

رجح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، تنظيم اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عشية قمة مجموعة العشرين المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في اليابان، وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.





ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، أن بيسكوف صرح بأن روسيا لم تتلق أي اقتراحات من الولايات المتحدة حتى الآن، ولكن في حال الاتفاق، من الممكن عقد اجتماع كامل قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا باليابان.





وأفاد بأنه إذا اقترح ترامب عقد اجتماع غير رسمي قصير خلال قمة مجموعة العشرين، فإن هذا لن يكون كافياً لبحث جميع القضايا التي تحتاج للمناقشة.