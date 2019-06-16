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زيمبابوي تلغي مرانها بالمركز الأوليمبي

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:20 م
زيمبابوي تلغي مرانها بالمركز الأوليمبي
منتخب زيمبابوي
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محمد الصو
 
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ألغى منتخب زيمبابوى مرانه المقرر مساء اليوم بملعب المركز الأوليمبى بالمعادى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية.


وكان من المقرر أن يخوض المنتخب مرانًا لمدة 120 دقيقة من السابعة حتى التاسعة مساءًا إلا أن المدرب صنداي تشيدزامبوا قرر إلغاء مران اليوم والاكتفاء بمران بدنى فى الجيم بمقر إقامة الفريق بجانب محاضرة فنية للاعبين.


وتلتقي زيمبابوي تنزانيا، وديًا مساء غدٍ الإثنين على ملعب المركز الأوليمبي، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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