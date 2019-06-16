ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مرحبا بك في مصر.. كامل أبو علي يكشف أهداف حملة توعية المشجعين في أمم إفريقيا 2019

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:18 م
مرحبا بك في مصر.. كامل أبو علي يكشف أهداف حملة توعية المشجعين في أمم إفريقيا 2019
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

صرح كامل أبو على رئيس لجنة الآنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019، بأن الهدف من حملة التوعية على السوشيال ميديا هو نشر السلوكيات الإيجابية بين المصريين، بداية من استقبال السائحين بابتسامة من لحظة وصولهم المطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية.

 

وتابع أبو علي: بالإضافة إلى الالتزام الشديد بالتشجيع المثالى للمنتخب الوطنى والمنتخبات المشاركة من أجل أنجاح البطولة ورسم صورة ذهنية أيجابية تعود بالرواج على السياحة المصرية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر