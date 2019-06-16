مرحبا بك في مصر.. كامل أبو علي يكشف أهداف حملة توعية المشجعين في أمم إفريقيا 2019

صرح كامل أبو على رئيس لجنة الآنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019، بأن الهدف من حملة التوعية على السوشيال ميديا هو نشر السلوكيات الإيجابية بين المصريين، بداية من استقبال السائحين بابتسامة من لحظة وصولهم المطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية.

وتابع أبو علي: بالإضافة إلى الالتزام الشديد بالتشجيع المثالى للمنتخب الوطنى والمنتخبات المشاركة من أجل أنجاح البطولة ورسم صورة ذهنية أيجابية تعود بالرواج على السياحة المصرية.