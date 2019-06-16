تسهيلات خدمية لزوار مهرجان جرش للعام 2019

استحدثت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون عدداً من التسهيلات والخدمات الجديدة، وذلك ضمن نهجها التطويري للارتقاء بالخدمات التي تقدم لزوار المهرجان في دورته الـ34 القادمة.

ووفقاً لبيان صحفي عن اللجنة الإعلامية للمهرجان صادر أمس السبت قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، أنه تم استحداث أربع بوابات لدخول الجمهور الى المدرج الجنوبي الذي يعد اكبر مسارح مدينة جرش الاثرية وذلك تجنبا لحالات الازدحام وتسهيلا لدخول الجمهور إلى فعاليات هذا الموقع الذي تقام عليه حفلات نجوم الغناء الاردنيين والعرب.

وأشار إلى ان المهرجان في دورته الـ 34 المقبلة سيشهد تطويرا في أجهزة التفتيش بحيث ستتم عبر اجهزة كاشفة كالتي تستخدم في المطارات للتسهيل في إجراءات التفتيش. واستحداث "البطاقة الذهبية العائلية" التي تمنح صاحبها وزوجته واثنين من أطفاله حضور مختلف الفعاليات بمبلغ مئة دينار فقط.

وبين انه تم زيادة عدد المرافق الصحية المجهزة تجهيزا حديثا بواقع 15 مرفقا صحيا لتضاف الى المرافق الثمانية السابقة ليبلغ مجموع المرافق الصحية في موقع المدينة الاثرية 23 مرفقا صحيا مزودا بمختلف الاحتياجات الأساسية، علاوة على العديد من التسهيلات الخدمية الاخرى التي سيعلن عنها في حينها.