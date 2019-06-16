حميدتي: المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة بالسودان
الأحد 16/يونيو/2019 - 03:09 م
وكالات
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قال الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان إن المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة في السودان
وأضاف "حميدتي:
الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية ومهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا".
وتابع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
السوداني: نحن مستعدون لتشكيل حكومة تكنوقراط.
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