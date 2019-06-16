حميدتي: المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة بالسودان

قال الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان إن المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة في السودان

وأضاف "حميدتي: الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية ومهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا".

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: نحن مستعدون لتشكيل حكومة تكنوقراط.