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حميدتي: المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة بالسودان

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:09 م
حميدتي: المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة بالسودان
لفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي
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وكالات
 
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قال الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان إن المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة في السودان

 

وأضاف "حميدتي: الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية ومهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا".

 

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: نحن مستعدون لتشكيل حكومة تكنوقراط.

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