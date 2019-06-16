ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:52 م
عاجل.. ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
خاما بيليات
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعلن منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم جاهزية خاما بيليات مهاجم المنتخب لمواجهة مصر في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.



وأكد ويلنجتون مبانداري مدير منتخب زيمباوي في تصريحات صحفية اليوم على جاهزية بيليات للمباراة، وأن غيابه عن ودية تنزانيا، ما هو إلا إجراء وقائي فقط.



ويلتقي زيمبابوي منتخب مصر مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

 

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مصر وزيمبابوي زيمبابوي خاما بيليات اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر