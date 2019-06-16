تاكيدًا لـ"الفجر".. "التعليم": 97% نتيجة العينة العشوائية لإجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وكان قد كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أن نسبة النجاح في نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، تقترب من 97%، وذلك فى تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" الخميس الماضي.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالعينة العشوائية، يصل إلى 50 طالبا.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما نشره موقع «الفجر» الخميس الماضي بشأن النتيجة العشوائية لمادة اللغة العربية، حيث أكدت الوزارة فى بيان رسمي لها منذ قليل أن النتيجة 96.5%.