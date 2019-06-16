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تاكيدًا لـ"الفجر".. "التعليم": 97% نتيجة العينة العشوائية لإجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:53 م
تاكيدًا لـالفجر.. التعليم: 97% نتيجة العينة العشوائية لإجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
الدكتور طارق شوقي
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ريم محمود
 
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما نشره موقع «الفجر» الخميس الماضي بشأن النتيجة العشوائية لمادة اللغة العربية، حيث أكدت الوزارة فى بيان رسمي لها منذ قليل أن النتيجة 96.5%.

وكان قد كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أن نسبة النجاح في نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، تقترب من 97%، وذلك فى تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" الخميس الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالعينة العشوائية، يصل إلى 50 طالبا.
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