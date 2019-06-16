تجديد حبس موظف في أحد البنوك استولى على 3 ملايين جنيه من أمول العملاء بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال فزاع، تجديد حبس المتهم "دردير.ع. م" موظف فى أحد البنوك 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من أموال العملاء فى أحد البنوك بتقاضي ‏مبالغ إيداعات مالية منهم وإيهامهم بإيداعها بحساباتهم والاستيلاء ‏على تلك المبالغ لنفسه بلغت 3 ملايين جنيه.



