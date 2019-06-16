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تجديد حبس موظف في أحد البنوك استولى على 3 ملايين جنيه من أمول العملاء بسوهاج

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:48 م
تجديد حبس موظف في أحد البنوك استولى على 3 ملايين جنيه من أمول العملاء بسوهاج
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أبورية حسين
 
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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال فزاع، تجديد حبس المتهم "دردير.ع. م" موظف فى أحد البنوك 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من أموال العملاء فى أحد البنوك بتقاضي ‏مبالغ إيداعات مالية منهم وإيهامهم بإيداعها بحساباتهم والاستيلاء ‏على تلك المبالغ لنفسه بلغت 3 ملايين جنيه.

ترجع الواقعة الى ورود بلاغات من عدد من العملاء الى مباحث الأموال العامة بسوهاج بالاستيلاء على أموالهم وكشفت التحريات ان المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث يقوم باستلام المبالغ المالية من العملاء وإيهامهم ‏بإيداعها بحساباتهم على غير الحقيقة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى النيابة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها 45 يوما.
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