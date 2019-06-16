بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء تزايد التوتر بمنطقة الخليج
الأعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه إزاء تزايد حدة التوتر في منطقة الخليج، ودعا المجتمع الدولي لدعم الحوار والسلام في المنطقة.
وعقب قداس، اليوم الأحد، الذي قدمه في مدينة
كاميرينو بوسط إيطاليا، قال الحبر الأعظم "أتابع بقلق تزايد حدة التوتر في منطقة
الخليج وأدعو الجميع لاستخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة المتعلقة بالنزاع
في الشرق الأوسط"، وأضاف "أدعو المجتمع الدولي لبذل الجهد من أجل دعم الحوار
والسلام".
وتأتي تصريحاته على خلفية الهجوم الذي استهدف
في 13 يونيو الجاري ناقلتين في بحر عمان، في ثاني اعتداء من هذا النوع بالمنطقة بعدما
تعرضت 4 ناقلات نفطية، منها سفينتان سعوديتان لأعمال تخريبية في مايو الماضي.
ويتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها وراء هذا الهجوم، مشيراً إلى أن تقييم بلاده مبني على معلومات استخباراتية والأسلحة المستخدمة ومستوى المعرفة اللازم لتنفيذ العملية، والهجمات المشابهه التي ارتكبتها إيران مؤخراً ضد ناقلات، فضلاً عن عدم إعلان أي جماعة متمردة مسؤوليتها عن الهجوم، وهي نظرية يدعمها أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
- شجب عالمي لتعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب.. وإيران "تأسف"
- أمريكا تدعو لتوخي الحذر في المجال الجوي قرب الخليج
- إيران ترفض اتهام بولتون حول استخدام ألغام بحرية ضد ناقلات نفط
- إيران والإرهاب الذي ترعاه الدولة لتنفيذ عمليات تخريبية (فيديو)
- مجلة أمريكية: إيران تعتمد الحوثيين ذراعا تخريبية لها بالمنطقة
- معلومات لا تعرفها عن ناقلتي النفط المستهدفتين في بحر عمان
- كل ما تريد معرفته عن استهداف ناقلتي نفط في مياه خليج عُمان
- ردود فعل دولية بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان
- فرنسا تدعو لضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عمان
- المطالبة بـ"خفض التوتر في المنطقة"..ردود أفعال الدول على استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان