"أسرع وأرخص" وصديق للبيئة.. تفاصيل المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق.. (فيديو)

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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن مترو الأنفاق هو وسيلة النقل الأرخص، والأسرع، والأمن داخل القاهرة الكبرى.



وأشار "عبد الهادي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق صديق للبيئة، ومنفذ على الطراز الأوروبي، ويحتوي على عدد من الإمكانيات التي لم تكن موجودة من قبل.



وأضاف أن محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بها سلالم متحركة تنقل الراكب من الشارع وحتى صالة مترو الأنفاق، مع وجود مصاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

