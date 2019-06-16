جاسيكا وجيفارا.. انطلاقة مسرحية متميزة أمام الفنان أحمد أمين (صور)
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:21 م
أية حمروشي
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استطاعا الطفلين جاسيكا وجيفارا بموهبة وحضور كبير جذب الأنظار اليهما في العرض المسرحي "ربي عيالك" أمام الفنان المتألق أحمد أمين، وسيتم عرضه قريبا.
وانتزعا جاسيكا وأخيها جيفارا ضحكات الجمهور علي مدى ساعة كاملة أثناء مشاركتهما مع فرقة أمين وشركاه بالموسم الأول علي مسرح مصر، من اخراج المخرج الكبير علاء إسماعيل ومن تأليف الكاتبة سارة هجرس.
بدأ جاسيكا وجيفارا حسام الدين - ٨ سنوات – مشوارهما الفني الصغير من عمر ٣ سنوات حيث شاركوا في العديد من الإعلانات والكليبات التي تم عرضها داخل وخارج مصر، كما تآلقوا في أدوار متميزة في أعمال سينمائية قصيره مثل فيلم "الحلم" و"نعم نستطيع" بالإضافه للعديد من البروموهات الافتتتاحية للقنوات الفضائية.
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