جاسيكا وجيفارا.. انطلاقة مسرحية متميزة أمام الفنان أحمد أمين (صور)

استطاعا الطفلين جاسيكا وجيفارا بموهبة وحضور كبير جذب الأنظار اليهما في العرض المسرحي "ربي عيالك" أمام الفنان المتألق أحمد أمين، وسيتم عرضه قريبا.





وانتزعا جاسيكا وأخيها جيفارا ضحكات الجمهور علي مدى ساعة كاملة أثناء مشاركتهما مع فرقة أمين وشركاه بالموسم الأول علي مسرح مصر، من اخراج المخرج الكبير علاء إسماعيل ومن تأليف الكاتبة سارة هجرس.



