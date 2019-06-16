عبدالله العويشير يقترب لصفوف العدالة

يقترب عبدالله العويشير حارس مرمى نادي أحد والنصر السابق، من الانتقال لصفوف العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.





وكان العويشير قد وقع مع النصر قادماً من صفوف الفتح ولكن بعد ذلك انتقل الحارس لنادي أحد في فترة الميركاتو الشتوي 2019 وقدم مستويات جيدة رغم هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى عقب تذيله لجدول الترتيب.





وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن العويشير بات ضمن الأسماء المرشحة لارتداء قميص نادي العدالة بدايةً من الموسم الجديد بعد انتهاء تجربته مع أحد في الموسم المنصرم.



