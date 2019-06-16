تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع البكر

يقترب نادي أهلي جدة من حسم صفقة انتقال يزيد البكر ظهير أيمن الفيصلي إلى صفوفه من أجل تدعيم هذا المركز وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن البكر سيخفض قيمة 400 ألف ريال من شروطه من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي لمدة 4 مواسم مقابل سبعة ملايين ريال غير حصة النادي.





وينتظر أن يغلق ملف هذه الصفقة بعد إعلان تعيين أحمد الصائغ رئيساً للنادي الأهلي، حيثُ أنه المرشح الوحيد الذي تقدم بملفه خلال فترة فتح باب الترشحيات لرئاسة النادي في الأسبوع الماضي.





كما أشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مدافع التعاون طلال العبسي لتدعيم خط الدفاع في الراقي مع اقتراب رحيل باولو دياز للانضمام لصفوف ريفر بليت الأرجنتيني.



