لعروس 2019.. مكياج مناسب للسهرات

لسهرات هذا الصيف عزيزتي العروس الجديدة، بإمكانك أن تتألقي بكثير من الأناقة وأن تختاري أسلوب مكياج ناعم يناسبك ويميّز حضوركن فقط اتبعي التالي:





1- نظّفي بشرتك

قبل المباشرة بأي خطوة تأكدي من تنظيف بشرتك جيّداً. فـتطبيق المكياج يحتاج إلى بشرة نظيفة ونضرة كي يبدو ناجحاً ومشرقاً. تخلّصي من الأوساخ والإفرازات التي تظهر على سطح البشرة من خلال استخدام منظّف للوجه بتركيبة الكريم أو اللوشن أو الرغوة.. حسب نوع بشرتك





2- رطّبي بشرتك

عملية الترطيب هي الخطوة الأهم في نجاح المكياج. فالبشرة الجافة أو المتشقّقة تفسد المكياج وتُفقد ملامح الوجه حيويتها. تأكدي من الحصول على بشرة رطبة من خلال استخدام كريمات الترطيب أو الأقنعة المتوافرة لدى مختلف العلامات التجارية والتي تعمل على ترطيب البشرة من الأعماق.





3- ابدأي بالبرايمر

قبل الشروع بوضع كريم الأساس المناسب للون بشرتك، عليك تحضيرها لاستقبال مستحضرات التجميل من خلال تطبيق مستحضر البرايمر الذي يساعد في إبراز المكياج بشكل أجمل. اختاري برايمر مناسب لنوع بشرتك، وبتركيبة تضفي لمسة إشراق على مكياجك.





4- اختاري كريم أساس مناسب

إذا كنت تبحثين عن مكياج سهرة ناعم بلمسة برونزية بإمكانك عندها أن تختاري كريم أساس بدرجتين أغمق من لون بشرتك. أما إذا كنت تفضّلين اعتماد كريم أساس يمنحك مظهراً طبيعياً، فاختاريه إذا بالدرجة نفسها للون بشرتك. أما تركيبة كريم الأساس فتعتمد على نوع بشرتك. البشرة الجافة مثلا، تحتاج إلى كريم أساس بتركيبة مرطّبة في حين تحتاج البشرة الدهنية إلى كريم أساس خال من الزيوت.





5- الكونسيلر.. لمسة إشراق

ضعي الكونسيلر ليس فقط لإخفاء عيوب العينين إنما أيضاً لمنح وجهك مظهراً مشرقاً. اختاريه بتركيبة ناعمة وبلون يضيء ملامح وجهك. كما بإمكانك أن تستخدميه كـهايلايتر في بعض أماكن الوجه حتى يبدو مشرقاً بالكامل.





6- لا تنسي البودرة

اختاري بودرة بدرجة لونية مناسب لكريم الأساس ووزّعيها على كامل وجهك بهدف تثبيت المكياج ومنع ظهور الإفرازات الدهنية وبالتالي تصبح بشرتك أكثر نضارة وغير لامعة. وزّعي البوردة بواسطة فرشاة وبحركات دائرية.





7- ظلال العيون

الآن بعدما انتهيت من تحضير بشرتك وتطبيق كريم الأساس عليها، لا بدّ من الاهتمام بمكياج العينين. لكي يبدو مكياجك ناعماً ننصحك بعدم الاتجاه إلى اختيار ظلال عيون داكن والاكتفاء بدرجات زاهية مع لمسة ماسكرا وأيلاينر فقط. بإمكانك أن تختاري ظلال عيون باللون البرونزي أو الذهبي وأن تزيّنيه بخط أيلاينر رفيع والكثير من الماسكرا.