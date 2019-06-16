مصادر: شركة هولندية تسعى للاستحواذ على آراب ديري المصرية

قالت مصادر في سوق المال المصرية، لرويترز، اليوم الأحد، إن شركة تابعة لمجموعة رويال فريزلاند كامبينا التي مقرها هولندا تسعى للاستحواذ على الشركة العربية لمنتجات الألبان (آراب ديري-باندا) التابعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.





وأضاف أحد المصادر في اتصال هاتفي مع رويترز ”شركة فريزلاند كامبينا انترناشونال هولدنج تقدمت بطلب يوم الجمعة لآراب ديري بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة للشركة في إطار رغبتها للاستحواذ الكامل على أسهم الشركة.





”مجلس إدارة آراب ديري وافق بالفعل اليوم السبت على السماح للشركة الهولندية بإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة“.





وقي وقت لاحق يوم الأحد، أكدت شركتا بايونيرز وآراب ديري في بيانات لبورصة مصر ما قالته المصادر لرويترز.





وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، جرى تداول سهم بايونيرز عند 6.58 جنيه بارتفاع 2.2 بالمئة، في حين قفز سهم آراب ديري عشرة بالمئة إلى 5.31 جنيه.





تأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية ”باندا“، وتمتلك بايونيرز نحو 65 بالمئة من أسهم الشركة.





ونجحت آراب ديري في التحول للربحية عام 2018 بتحقيق صافي ربح قدره 41.29 مليون جنيه (2.5 مليون دولار)، مقابل خسائر 29.32 مليون جنيه في 2017، وزادت المبيعات على أساس سنوي 3.5 بالمئة إلى 1.18 مليار جنيه في 2018.





وقفزت أرباح الشركة إلى 17.295 مليون جنيه في الربع الأول من هذا العام من 853 ألفا قبل عام، وزادت المبيعات بنحو سبعة بالمئة إلى 313.475 مليون جنيه.





وشركة فريزلاند كامبينا انترناشونال هولدنج تابعة لمجموعة رويال فريزلاند كامبينا المتعددة الجنسيات التي تعمل في 28 دولة حول العالم بينما تباع منتجاتها في أكثر من 100 دولة.





وتشتهر مجموعة رويال فريزلاند كامبينا، أكبر مجموعة عالمية لإنتاج مشتقات الألبان، بالعلامة التجارية ”أبو قوس“ في الشرق الأوسط بينما تبيع الجبن في مصر بالعلامة التجارية ”فريكو“.





وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.



