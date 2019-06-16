سفارة الهند تنظم اليوم العالمي لليوجا الخامس في المنيا

تنظم السفارة الهندية في مصر، الاسبوع القادم عددا من الفعاليات في محافظة المنيا، وذلك احتفاء باليوم العالمي الخامس لليوجا.





وعقد محمد سعيد منسق البرامج الثقافية بالسفارة اجتماعا لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالحدث، بحضور مديري مديرية الشباب والرياضة والعلاقات العامة وادارة الاعلام بالمحافظة وادارة العلاقات الدولية وكذلك ادارة السياحة.





وأكد سعيد أن السفارة ستحتفل باليوم العالمي لليوجا الخامس هذا العام في 3 محافظات، منهم محافظة المنيا بدء من 21 يونيو القادم، وسيكون الاحتفال في محافظة المنيا يوم الاحد الموافق 23 يونيو بنادي المنيا الرياضي.



