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سفارة الهند تنظم اليوم العالمي لليوجا الخامس في المنيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:51 ص
سفارة الهند تنظم اليوم العالمي لليوجا الخامس في المنيا
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أحمد الخميسي
 
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تنظم السفارة الهندية في مصر، الاسبوع القادم عددا من الفعاليات في محافظة المنيا، وذلك احتفاء باليوم العالمي الخامس لليوجا.

وعقد محمد سعيد منسق البرامج الثقافية بالسفارة اجتماعا لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالحدث، بحضور مديري مديرية الشباب والرياضة والعلاقات العامة وادارة الاعلام بالمحافظة وادارة العلاقات الدولية وكذلك ادارة السياحة.

وأكد سعيد أن السفارة ستحتفل باليوم العالمي لليوجا الخامس هذا العام في 3 محافظات، منهم محافظة المنيا بدء من 21 يونيو القادم، وسيكون الاحتفال في محافظة المنيا يوم الاحد الموافق 23 يونيو بنادي المنيا الرياضي.

وتعد اليوجا أحد أهم الصادرات الثقافية لدولة الهند حيث يمارسها الملايين حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة لليوجا بهدف تعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة، واعترافًا بشعبيتها العالمية، وأعلنت الأمم المتحدة عام 2014، يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.
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المزيد عن: محافظات سفارة الهند سفارات اليوجا المنيا
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