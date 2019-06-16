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أمن الغربية يكشف لغز مقتل شاب إالقاء جثته في النيل

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:50 ص
أمن الغربية يكشف لغز مقتل شاب إالقاء جثته في النيل
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة شخص مجهول بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن الجثة لأحد الأشخاص سن 17- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتعرف على الجثة، والده سن 45 "موظف" - مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أن المجنى عليه ترك المنزل منذ حوالى شهر ونصف، وأنه معتاد الغياب لفترات عن منزلهما وأنه فوجئ بغلق هاتفه المحمول فأبلغ بغيابه.

 وتوصلت التحريات إلى أن آخر مشاهدة للمجنى عليه كانت بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة وبرفقته أحد الأشخاص سن18- نزيل جمعية للأيتام بالإسكندرية وليس له محل إقامة ثابت.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبسؤاله قرر ارتباطه والمتغيب بعلاقة صداقة منذ فترة وتقابلهما بمحطات القطارات وإشارات المرور لبيع المناديل وتنظيف السيارات، ومنذ حوالى أسبوعان استقلا إحدى القطارات المتجهة إلى محافظة الغربية ومكثا بقطعة أرض زراعية بجوار منطقة العثور عدة أيام، فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بحجر على رأسه فأفقده الوعى، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودفعه بمياه نهر النيل، وأرشد عن حافظة النقود وشريحة خط الهاتف الخاصين بالمجنى عليه.


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