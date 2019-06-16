موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:03 ص
Advertisements
Advertisements
يفتتح المنتخب الكاميروني شريط مبارياته في بطولة كأس الامم الإفريقية بمواجهة ليست بالسهلة أمام منتخب غينيا بيساو في البطولة المقامة داخل مصر بالفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل والتي ستقام على 6 استادات عالمية.
منتخب الكاميرون بقيادة فنية هولندية مع المدير الفني كلارنس سيدورف يسعي لتحقيق البطولة والعودة من جديد لمنصبات التتويج خاصة وان المنتخب الكاميروني يملك سجل مميز في حصد البطولة الإفريقية برصيد 8 ألقاب.
موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة الأمم الإفريقية في مصر 2019:
من المقرر افتتاح منتخب الكاميرون اللقاء الأول مع منتخب غينيا بيساو يوم 25 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءا الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد الإسماعيلية الرياضية، ثم بعد ذلك سيخوض منتخب الكاميرون اللقاء الثاني أمام منتخب غانا يوم 29 من الشهر نفسه في تمام الساعة السابعة أيضاً على ملعب الإسماعيلية ثم سيخوض اللقاء الثالث أمام منتخب بنين يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءاً على ملعب ستاد الإسماعيلية.
القنوات الناقلة والمفتوحة الناقلة لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة الأمم الإفريقية 2019:
من المقرر إذاعة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو على قناة تايم سبورت TIME SPORTوعلى قناة بين سبورت القطرية وبالتحديد على قناة ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.
وستكون المجموعة السابعة محطة انظار للجماهير نظراً لوجود المنتخب الكاميرون وغانا في مجموعة واحدة وهم من أـفضل المنتخبات داخل القارة بل من ضمن المرشحين لحصد اللقب.
قائمة منتخب الكاميرون المشاركة في بطولة الامم الإفريقية في مصر 2019:
حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي).
الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).
الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني).
الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).
قائمة غينيا بيساو المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019:
حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي) – روي دابو (فابريل البرتغالي) – إيديمار فيريرا (أوديب الغيني).
خط الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي) – توماس دابو (ريتي إف سي الإيطالي) – نانو جوميش (ماريتمو البرتغالي) – إلياسو سواريس (ريو أفي البرتغالي).
خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي) – جواو جاكيه (تونديلا البرتغالي) – موريتو كاساما (ريمس الفرنسي).
خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي) – توني سيلفا (الاتحاد السكندري المصري) – ماما بلادي (أفيس البرتغالي) – روماريو بلادي (أكاديميكا البرتغالي) – فريدريك ميندي (فيتوريا سيتوبال البرتغالي) – جوزيف مينديز (أجاكسيو الفرنسي).
Advertisements
المزيد عن: موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو مباراة الكاميرون وغينيا بيساو كأس الامم الافريقية قائمة غينيا بيساو قائمة الكاميرون تشكيل الكاميرون بطولة كأس الإمم الإفريقية الكاميرون وغينيا بيساو القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو
- موعد مباراة الكاميرون وغانا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع
- مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر اليوم 29-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN
- مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN
- مشاهدة مباراة بنين وعينيا بيساو بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN