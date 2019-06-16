موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يفتتح المنتخب الكاميروني شريط مبارياته في بطولة كأس الامم الإفريقية بمواجهة ليست بالسهلة أمام منتخب غينيا بيساو في البطولة المقامة داخل مصر بالفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل والتي ستقام على 6 استادات عالمية.









منتخب الكاميرون بقيادة فنية هولندية مع المدير الفني كلارنس سيدورف يسعي لتحقيق البطولة والعودة من جديد لمنصبات التتويج خاصة وان المنتخب الكاميروني يملك سجل مميز في حصد البطولة الإفريقية برصيد 8 ألقاب.









موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة الأمم الإفريقية في مصر 2019:

من المقرر افتتاح منتخب الكاميرون اللقاء الأول مع منتخب غينيا بيساو يوم 25 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءا الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد الإسماعيلية الرياضية، ثم بعد ذلك سيخوض منتخب الكاميرون اللقاء الثاني أمام منتخب غانا يوم 29 من الشهر نفسه في تمام الساعة السابعة أيضاً على ملعب الإسماعيلية ثم سيخوض اللقاء الثالث أمام منتخب بنين يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءاً على ملعب ستاد الإسماعيلية.









القنوات الناقلة والمفتوحة الناقلة لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة الأمم الإفريقية 2019:

من المقرر إذاعة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو على قناة تايم سبورت TIME SPORTوعلى قناة بين سبورت القطرية وبالتحديد على قناة ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.









وستكون المجموعة السابعة محطة انظار للجماهير نظراً لوجود المنتخب الكاميرون وغانا في مجموعة واحدة وهم من أـفضل المنتخبات داخل القارة بل من ضمن المرشحين لحصد اللقب.









قائمة منتخب الكاميرون المشاركة في بطولة الامم الإفريقية في مصر 2019:

حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي).



الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).







قائمة غينيا بيساو المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019:

حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي) – روي دابو (فابريل البرتغالي) – إيديمار فيريرا (أوديب الغيني).