ترجمة جوجل تضع الشركة في موقف محرج.. والسبب!

وضعت ترجمعت جوجل الشركة في موقف محرج ويرجع السبب في ذلك إليكالـ8 أخطاء التي قامت بها ترجمة جوجل





خطأ بكتابة أنا أحب

لسبب غير مفهوم، فى فترة سابقة إذا كتبت على ترجمة جوجل أى بلد وقبلها كلمة I love فإنه تلقائيًا سيترجم البلد إلى كندا.





ترجمة البوكيمون

قام بعض المحتالين على الإنترنت باستخدام لغة أطفال الألمان عند لعب بوكيمون وقول "aaaa" وأعادوا برمجية جوجل ليترجمها إلى لعبة بوكيمون.





أخطاء جوجل مع اللغة الفرنسية

بسبب اللهجة الفرنسية الرقيقة يترجم جوجل بعض الكلمات بطريقة خاطئة تصل لحد تغيير المعنى المطلوب تمامًا.





خطأ جوجل مع جاستن بيبر

حين حاولت إحدى الفتيات ترجمة سؤال على موقع جوجل من اللغة الإنجليزية إلى الفيتنامية، كان السؤال عن "هل وصل جاستين بيبر سن البلوغ"، ترجمة جوجل بالجواب على السؤال بدلًا من ترجمته "لن يصل جاستين بيبر إلى سن البلوغ"!





مسميات ترجمة جوجل الغريبة

من المعروف عن البقر الأفريقي أنه يقفز للأعلى عندما يتفاجأ بشىء، لهذا قامت جوجل بتسميته فى الهولندية بــ Springbok، أي البقر القافز، Spring تأتى بمعنى القفز وbok بمعنى بقى أو ماعز، فدمجت الاثنين معًا.





خطأ بسبب بعض الجمل القديمة المخزنة

كانت ترجمة جوجل لا تحتوى على جمل كثيرة خاصة بمدينة أمستردام على عكس مدينة مثل لندن، لهذا كان يقوم أحد المستخدمين بكتابة أمتسردام فأن جوجل يترجمها لندن.





جوجل يكره فيس بوك