سر ظهور البرازيل بالزي الأبيض في افتتاح كوبا أمريكا

ظهر منتخب البرازيل بالزي الأبيض في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أميركا 2019 مع علامات الاستفهام وذلك كون الزي يعد مكروهًا لدى مشجعي السيليساو الذي اعتادوا على الزي الأصفر والأزرق المعروف به.





وكشف موقع "بي سوكر" عن سبب خاص في تغيير الزي وهو رغبة الاتحاد البرازيلي في تكريم الجيل الذي حقق بطولة "كوبا أميركا" عام 1919، والاحتفال بمرور قرن على تتويج منتخب "السامبا" بلقبه الأول في البطولة القارية (1919)، بعد الفوز على أوروجواي في المباراة النهائية التي كان يرتدي فيها لاعبو "السيليساو" الزي الأبيض.









ويرتبط الزي الأبيض بذكريات سيئة لدى عشاق منتخب السامبا، حين خسر نهائي كأس العالم 1950 على أرضه أمام أوروغواي، ثم الهزيمة أمام نفس المنتخب في نهائي "كوبا أميركا" عام 1953، وبعد ما حدث قررت البرازيل الاتجاه إلى الزي الأصفر لكسر نحس خسارة النهائيات.









وظهر المنتخب بالقميص الأصفر في مونديال 1954، لكنه لم يفز باللقب، حيث ودع المنافسات من دور الثمانية، قبل أن يعود في مونديال 1958 بنفس الزي ليفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.



