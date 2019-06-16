"مباشر قطر" تكشف إفلاس نظام الدوحة في مواجهة الأزمات
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:31 ص
وكالات
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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"،
إنه بعد محاصرة النظام القطرى بالأزمات والفضائح والعزلة العربية بسبب دعمه المتواصل
للإرهاب وتواصله المشبوة مع إيران وتركيا، يواصل النظام القطرى إفلاسه فى مواجهة الأزمات
الاقتصادية والسياسية التى تحاصر بلاده منذ عامين.
ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، فإن
تميم بن حمد يواصل تملقه لملالى إيران وتوطيد علاقته به من أجل إخراجه من أزمته حتى
وإن كان حساب المصلحة العربية، أو النيل من أمنها القومى واستقرارها.
وأكد التقرير، أن معارضين قطريين أكدوا
أن تميم لن يترك قطر إلا بعدما تحترق تماماً، كونه يبدد ثرواتها على ملالى إيران والميليشيات
الإرهابية المنتشرة فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى إنفاقه مليارات الدولارات على
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
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