من كولومبيا إلى الأرجنتين: ميسي وأجويرو لا يصلحان
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:18 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
واصل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين فشله في التواصل والانسجام مع زملائه في مباراة كولومبيا بدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى غياب الانسجام
بين ميسي وباقي زملائه، لا سيما صديقه المقرب سيرجيو أجويرو طوال دقائق الشوط الأول
من المباراة.
ولم يستطع الثنائي القيام بتمريرة واحدة ناجحة لبعضهما طوال
الشوط الأول، وهو ما تسبب في انعزال أجويرو عن باقي رفاقه على مدار 45 دقيقة قبل
أن تفوز كولومبيا بهدفين نظيفين.
كما ظهر عجز راقصي التانجو في النصف الأول من المباراة، بعدما
وصلوا بتسديدة واحدة على مرمى الحارس ديفيد أوسبينا، ونجح الدفاع الكولومبي في التصدي
لها.
Advertisements
المزيد عن: ميسي كوبا امريكا بطولة كوبا امريكا الارجنتين اخبار الرياضة اجويرو
- نيجيريا تلقن الأرجنتين درسا قياسيا في فنون كرة القدم وتهزمها 4-2
- ميسي يفشل في قيادة الأرجنتين لعبور آيسلندا ويسقط أمام "رونالدو"
- ميسي يفشل في تقليد رونالدو.. والأرجنتين تتعثر أمام آيسلندا "العتيدة"
- مشاهدة مباراة الأرجنتين (0) - كولومبيا (0) بث مباشر (تابع المباراة بدون توقف)
- بث مباشر 1:28 قناة مفتوحة تنقل مشاهدة بث مباشر مباراة الأرجنتين وكولومبيا مجانا علي النايل سات في كوبا أمريكا 2019
- مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر (تغطية حية) Messi vs colombia
- عاجل.. كولومبيا تصعق الأرجنتين بالهدف الثاني (فيديو)
- لا جديد يُذكر.. ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين أمام كولومبيا؟