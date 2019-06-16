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من كولومبيا إلى الأرجنتين: ميسي وأجويرو لا يصلحان

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:18 ص
من كولومبيا إلى الأرجنتين: ميسي وأجويرو لا يصلحان
كولومبيا
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الفجر الرياضي
 
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واصل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين فشله في التواصل والانسجام مع زملائه في مباراة كولومبيا بدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

 

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى غياب الانسجام بين ميسي وباقي زملائه، لا سيما صديقه المقرب سيرجيو أجويرو طوال دقائق الشوط الأول من المباراة.

 

ولم يستطع الثنائي القيام بتمريرة واحدة ناجحة لبعضهما طوال الشوط الأول، وهو ما تسبب في انعزال أجويرو عن باقي رفاقه على مدار 45 دقيقة قبل أن تفوز كولومبيا بهدفين نظيفين.

 

كما ظهر عجز راقصي التانجو في النصف الأول من المباراة، بعدما وصلوا بتسديدة واحدة على مرمى الحارس ديفيد أوسبينا، ونجح الدفاع الكولومبي في التصدي لها.

 

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