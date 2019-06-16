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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 16 يونيو 2019

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:18 ص
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 16 يونيو 2019
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الأسمنت في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم  الأحد 16-6-2019 عبر الفيديو التالي:

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