أسعار الأسمنت اليوم الأحد 16 يونيو 2019

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الأسمنت في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الأحد 16-6-2019 عبر الفيديو التالي:



