سيلينا جوميز تحذف تطبيق "إنستجرام" من هاتفها.. تعرف على السبب

وقالت "جوميز" (26 عاما) في تصريحاتها لبرنامج "Live with Kelly and Ryan"، إنها كانت حريصة في السابق على التواصل مع متابعيها عبر حسابها على "انستجرام"، البالغ عددهم 152 مليون متابع، ولكنها توقفت عن هذا، بسبب شعورها بفقدان الثقة في نفسها، بسبب التعليقات السلبية التي تتلقاها، والتي تشمل الساخرين من تغير جسمها.

وأشارت إلى أنه بعدما لاحظت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي السلبي على صحتها العقلية، اتخذت قرارا بإزالة تطبيق "إنستجرام" من هاتفها الذكي.





ولفتت "غوميز" إلى أنه في حال رغبتها في متابعة حسابها على "إنستجرام"، فإنها تفعل هذا من خلال هاتف شخص آخر، مشددة على أنها لا تدخل إلى حسابها إلا في حالة واحدة فقط، وهي رغبتها في مشاركة أمر ما مع معجبيها.









يشار إلى أنه سبق وأن هاجمت سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي على الشباب، إذ قالت أثناء مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بشهر مايو/أيار، إنها قد تسهم في وجود عالم من التضليل والتنمر.





وقالت غوميز في مؤتمر صحفي في المهرجان: "وسائل التواصل الاجتماعي كانت مريعة حقا لجيلي".