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برشلونة يحدد شرط بيع نجمه

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:07 ص
برشلونة يحدد شرط بيع نجمه
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منى العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، عن شرط نادي برشلونة لبيع اللاعب مالكوم دي أوليفيرا وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن البرازيلي مالكوم يريد البقاء في برشلونة للموسم المقبل، رغم معرفته التامة أن فرصة مشاركاته ستكون محدودة مثل الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة مستعد لبيع مالكوم في حال حصل على عرض مادي جيد، في ظل تهافت عدد من الأندية الانجليزية للتعاقد معه.

وكان نادي آرسنال قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مالكوم وأيضاً توتنهام تواصل مع النادي الكتالوني لمعرفة قيمة اللاعب وذلك للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.
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