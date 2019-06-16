''سامي باي'' يطرح فيديو كليب ''خودي قلبي'' (فيديو)





نشر الفنان المغربي Sami Bey على قناته الرسمية على يوتوب، أغنيته المنفردة الجديدة ''خودي قلبي''، الاغنية من كلمات و ألحان الفنان زكرياء ريحي، وتوزيع حمزة الغازي، أما الميكساج لسفيان أمال، الاغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بجمهورية التشيك، تحت ادارة المخرج طوماس ليتزكا.





يناقش فيديو كليب أغنية ''خودي قلبي'' فكرة بسيطة وهي قصص الحب المفاجئة التي تحدث من أول نظرة في حياة الأشخاص من غير توقع أو سابق إنذار (coup de foudre) ، والتي تجعل من الشخص المحب يصنع المستحيل والمعجزات من أجل إسعاد من يحب.





مزجت الاغنية بين موسيقى الراي وإيقاعات البوب، مما جعلها اغنية حماسية صالحة لموسم الصيف، كما تميزت بالبساطة في الكلمات والسلاسة في اللحن بهدف تقديم أسلوب غنائي حديث يصل لكل الجمهور بالمغرب والوطن العربي.







