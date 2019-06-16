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برشلونة يطيح بلاعبه في الصيف

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:50 ص
برشلونة يطيح بلاعبه في الصيف
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مني العوضي
 
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يقترب نادي برشلونة الاسباني من التخلص من لاعبه أندريه جوميز وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم الحاجة لمجهوداته في الفترة المقبلة.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب جوميز من الرحيل النهائي إلى إيفرتون الانجليزي بعد قضاء الموسم الماضي معه على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، أن لاعب وسط برشلونة بات قريباً من الانضمام لنادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك خلال الصيف الحالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن جوميز انتقل للعب في صفوف برشلونة قبل 3 سنوات، من فالنسيا في صفقة كلفت البارسا مبلغ 35 مليون يورو.

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