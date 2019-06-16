ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توقعات بأن تحصد لوحات بيكاسو وليجيه الملايين في مزاد بلندن

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:52 ص
توقعات بأن تحصد لوحات بيكاسو وليجيه الملايين في مزاد بلندن
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توقعت دار كريستيز للمزادات أن تجلب لوحات فن تجريدي للشكل الأنثوي رسمها بابلو بيكاسو وفيرنان ليجيه عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في مزاد يقام الأسبوع المقبل.

ولوحة (امرأة جالسة) التي رسمها الفنان التكعيبي ليجيه في عام 1913 واحدة من خمسة أعمال رمزية تجسد امرأة جالسة. ويبلغ السعر التقديري المتوقع لهذه اللوحة 25 مليون إسترليني (31.56 مليون دولار).

وقال جيسون كاري رئيس قسم الفن الانطباعي والمعاصر في دار كريستيز إن لوحة (رجل وامرأة) الخضراء التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1968 هي لوحة ذاتية له متلاحما مع زوجته جاكلين. وأضاف أن قيمتها تقدر بما بين 10 ملايين و15 مليون إسترليني.

كما تعرض الدار في مزاد (الفن الانطباعي والمعاصر) الذي يقام يوم 18 يونيو حزيران لوحة رسمها الفنان الفرنسي هنري ماتيس في عام 1937 وتجسد شابة ترتدي ملابس عصرية اشتراها من أسواق في مدينة نيس. ومن المتوقع أن تجلب هذه اللوحة ما بين خمسة وثمانية ملايين إسترليني.

وقال كاري معلقا على الشغف بالفن المعاصر ”لدينا جامعو فنون آسيويون ومشترون جدد وجامعون للفن المعاصر الذين يبحثون عن الأعمال المستحدثة لفنانين مثل ليجيه“.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني الأخبار اليوم اخبار الفنانين اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر