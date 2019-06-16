توقعات بأن تحصد لوحات بيكاسو وليجيه الملايين في مزاد بلندن
الأحد 16/يونيو/2019 - 05:52 ص
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توقعت دار كريستيز للمزادات أن تجلب لوحات فن تجريدي للشكل الأنثوي رسمها بابلو بيكاسو وفيرنان ليجيه عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في مزاد يقام الأسبوع المقبل.
ولوحة (امرأة جالسة) التي رسمها الفنان التكعيبي ليجيه في عام 1913 واحدة من خمسة أعمال رمزية تجسد امرأة جالسة. ويبلغ السعر التقديري المتوقع لهذه اللوحة 25 مليون إسترليني (31.56 مليون دولار).
وقال جيسون كاري رئيس قسم الفن الانطباعي والمعاصر في دار كريستيز إن لوحة (رجل وامرأة) الخضراء التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1968 هي لوحة ذاتية له متلاحما مع زوجته جاكلين. وأضاف أن قيمتها تقدر بما بين 10 ملايين و15 مليون إسترليني.
كما تعرض الدار في مزاد (الفن الانطباعي والمعاصر) الذي يقام يوم 18 يونيو حزيران لوحة رسمها الفنان الفرنسي هنري ماتيس في عام 1937 وتجسد شابة ترتدي ملابس عصرية اشتراها من أسواق في مدينة نيس. ومن المتوقع أن تجلب هذه اللوحة ما بين خمسة وثمانية ملايين إسترليني.
وقال كاري معلقا على الشغف بالفن المعاصر ”لدينا جامعو فنون آسيويون ومشترون جدد وجامعون للفن المعاصر الذين يبحثون عن الأعمال المستحدثة لفنانين مثل ليجيه“.
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