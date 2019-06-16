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محمد عطوة: عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:19 ص
محمد عطوة: عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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تحدث محمد عطوة، المحترف المصري في صفوف الرائد السعودي، عن عدم اختيار الحارس محمد عواد، ضمن قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال عطوة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد عواد قدم أداءًا مميزًا في الدوري السعودي، واستحق التواجد في قائمة منتخب مصر".

وأكمل : "الظلم وارد في كرة القدم، لكن من الممكن أن يكون بدون قصد".

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