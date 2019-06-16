حسن الرداد يتحدث عن كواليس "الزوجة 18" ومشاهده الارتجالية مع شيماء سيف

قال الفنان حسن الرداد، إنه لا يعتبر مسلسل "الزوجة 18" كوميديًا، وإنما اجتماعي لايت، لافتًا إلى أن روح العمل فى المسلسل كانت رائعة بين كافة الفنانين.



ومن جانبها أوضحت الفنانة ناهد السباعي، أن مشهد الخناقة فى نهاية المسلسل بينها والفنان حسن الرداد كان ارتجاليًا أيضا، حيث تضمن هذا المشهد موافقتها فى النهاية أن تكون زوجة من ضمن الزوجات.

وأشار إلى أن مخرج العمل رفض حذف الكلمة وتركها، لأنها لم تسىء للمشهد، بل كان ضحك فعلي، مثل مشاهد ضحك كثيرة حقيقية فى مسلسل "بكيزة وزغلول".