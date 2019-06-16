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حسن الرداد يتحدث عن كواليس "الزوجة 18" ومشاهده الارتجالية مع شيماء سيف

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:44 ص
حسن الرداد يتحدث عن كواليس الزوجة 18 ومشاهده الارتجالية مع شيماء سيف
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مريم الشريف
 
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قال الفنان حسن الرداد، إنه لا يعتبر مسلسل "الزوجة 18" كوميديًا، وإنما اجتماعي لايت، لافتًا إلى أن روح العمل فى المسلسل كانت رائعة بين كافة الفنانين.

وكشف "الرداد" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، عن وجود مشاهد كثيرة ارتجالية مع الفنانة شيماء سيف خلال العمل، من ضمنهم مشهد كانت "شيماء" تضحك فيه بشكل حقيقي وقالت بصوت منخفض "سوري" أثناء التمثيل.

وأشار إلى أن مخرج العمل رفض حذف الكلمة وتركها، لأنها لم تسىء للمشهد، بل كان ضحك فعلي، مثل مشاهد ضحك كثيرة حقيقية فى مسلسل "بكيزة وزغلول".

ومن جانبها أوضحت الفنانة ناهد السباعي، أن مشهد الخناقة فى نهاية المسلسل بينها والفنان حسن الرداد كان ارتجاليًا أيضا، حيث تضمن هذا المشهد موافقتها فى النهاية أن تكون زوجة من ضمن الزوجات.

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